شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يناقش اليوم خطة النشاط المحلى مع المدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد التايكوندو، برئاسة محمد مصطفى، اجتماعاً اليوم الاثنين مع المدربين بجهاز الرياضة، لمناقشة تصور خطة النشاط المحلى للموسم الجديد. ومن المقرر أن يشهد الاجتماع حضور كل من خالد محمود نائب رئيس الاتحاد، والقائم بأعمال المدير التنفيذي، ومحمد عادل عضو لجنة المسابقات، لعرض تصور الاتحاد لخطة النشاط المحلى للموسم الرياضى .

ومن المقرر أن يتم الاستعانة برؤية المدربين فى الخطة، لدورهم المهم فى تقدم وانتشار التايكوندو على مستوى الجمهورية.

وقرر اتحاد التايكوندو برئاسة محمد مصطفى إقامة منافسات بطولة الجهورية للبومزا على مستوى البراعم يوم 20 مايو الجارى، بصالة النادى الأولمبى بالإسكندرية.

ويشارك منتخب التايكوندو للكبار فى منافسات البطولة الأفريقية التي تقام منتصف يوليو المقبل في رواندا، وتضم قائمة المنتخب في البطولة 15 لاعبا ولاعبة، مقسمين إلى 8 أولاد، و7 بنات، وهم كالتالى:

يوسف عصام تحت 54 كجم، مصطفى فرج 58 كجم، أحمد وائل تحت 63 كجم، إياد بركات تحت 68 كجم، رامى عيسى تحت 74 كجم، سيف عيسى تحت 80 كجم، أحمد راوى تحت 87 كجم، صلاح خيرى فوق 87 كجم.

وعلى مستوى البنات حبيبة محمد تحت 46 كجم، شهد سامى تحت 49 كجم، مرام نبيل تحت 53 كجم، أشرقت نبيل تحت 57 كجم، نادين عمرو تحت 62 كجم، آية شحاتة تحت 67 كجم، ميسون إيهاب تحت 73 كجم، تقى شعبان فوق 73 كجم.