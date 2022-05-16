شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب وفاق سطيف: سأشجع الأهلي في نهائي أفريقيا وموسيماني احترمنا رغم الرباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الصربي داركو نوفيتش، المدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري، عن علاقته بالجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي.

وقال داركو نوفيتش، في تصريحات تليفزيونية: "بيتسو موسيماني احترم وفاق سطيف والجماهير واللاعبين والجهاز الفني منذ تأكد مواجهتنا".

وأضاف: "سعيد بما قاله موسيماني عن فريقي رغم فوزه علينا بأربعة أهداف في مباراة الذهاب، ورغم الفوز بنتيجة كبيرة في مباراة الذهاب لم يجر موسيماني تعديلات في لقاء العودة ولعب مباراة بأداء قوي، ولم يقرر إراحة اللاعبين الأساسيين، وهذا يدل على احترامه لنا".

وتابع: "موسيماني مدرب عظيم وأحترم ما يقدمه كثيرًا، نحترم مسيرة النادي الأهلي، مواجهة الوداد ستكون صعبة للأهلي في المغرب، ولكنني سأدعمهم للفوز في المباراة النهائية، هذه طبيعتي".

واختتم داركو تصريحاته قائلا: "سأشجع الأهلي في النهائي ولو كنت واجهت الوداد في نصف النهائي لربما سأقرر مؤازرته في لقاء النهائي".