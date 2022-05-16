نتائج مباريات اليوم الأحد 15/ 5 / 2022 فى الدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد، ثلاث مباريات مثيرة في منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري، بين الإسماعيلي وسيراميكا، بينما وإنبى مع المقاولون العرب، وأخيرا بيراميدز مع فاركو.

نتائج مباريات اليوم الأحد 15/ 5 / 2022 في الدورى

الإسماعيلى 2/ 0 سيراميكا

حقق فريق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على سيراميكا بهدفين دون رد، سجلهما باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليواصل الدراويش صحوتهم بعد تحقيق الفوز على المصرى البورسعيدى بالمباراة الماضية.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 17 ويستمر فى المركز السادس عشر بمناطقة الهبوط بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات بينما خسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكها 22 هدفا.

بينما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 21 فى المركز العاشر، بعدما خاض 19 مباراة حقق 4 انتصارات وتلقى 6 هزائم وتعادل في 9 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.

تعادل فريق إنبى مع نظيره المقاولون العرب بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لإنبى النيجيري جون إيبوكا في الدقيقة 22 قبل أن يتعادل محمود عبد العزيز "زيزو" للمقاولون العرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول وبعدها نجح ذات اللاعب في تسجيل الهدف الثانى لذئاب الجبل في الدقيقة 55 قبل أن يتعادل إيبوكا للفريق البترولى في الدقيقة 67.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبى إلى النقطة 24 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، بعدما خاض 18 مواجهة فاز 5 مرات وتعادل في 9 مواجهات وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 21 هدفا واستقبلت شباكهم 23 هدفا.

بينما ظل المقاولون العرب في المركز الـ14 في الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 19 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات، وتعادلوا في 9 لقاءات وخسروا 8 مباريات، وأحرز لاعبو المقاولون 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 23 هدفًا.

تعادل فريقا بيراميدز وفاركو سلبيا في المباراة التي جرت بينهما بالجولة الـ19 للدورى والتي أقيمت بينهما بالدفاع الجوى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثانى ، بينما رفع المنافس رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس .

جاءت أحداث المباراة سريعة من كلا الفريقين استحوذ عليها لاعبو بيراميدز منذ انطلاق اللقاء وحاولوا بشتى الطرق إحراز هدف التقدم لمواصلة مطاردة الزمالك على الصدارة لحين عودة الأهلى من دورى أبطال أفريقيا .

في المقابل نجح لاعبو فاركو في إقامة ترسانة دفاعية بفضل الخبرات المتواجدة في الشق الدفاعى، على رأسهم رامى صبرى واحمد مودى ومن خلفهم محمد صبحى حارس المرمى الذى زاد عن مرماه ببسالة شديدة حتى نجح في إخراج المباراة بالتعادل السلبى.