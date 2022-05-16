المقاولون يطوي صفحة التعادل مع إنبي استعدادا للطلائع في الجولة 20 بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، صفحة التعادل فى مباراة إنبي 2/2، والتي جمعت الفريقين أمس الأحد بمنافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك استعدادا لمباراة الجولة القادمة والتي تجمع ذئاب الجبل بطلائع الجيش يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 20.

تعادل فريق إنبى مع نظيره المقاولون العرب بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.. افتتح التسجيل لإنبى النيجيري جون إيبوكا في الدقيقة 22 قبل أن يتعادل محمود عبد العزيز "زيزو" للمقاولون العرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول وبعدها نجح ذات اللاعب في تسجيل الهدف الثانى لذئاب الجبل في الدقيقة 55 قبل أن يتعادل إيبوكا للفريق البترولى في الدقيقة 67.

إنبى رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى، بينما ظل المقاولون العرب في المركز الـ14 برصيد 18 نقطة.

من جانبه، علق المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على مغازلة الحساب الرسمي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لنادى المقاولون، بتصميم قميص مشابه لقميص المقاولون.

وقال عادل، فى تصريحات لـ"الخليج 365": هذا أكبر دليل على المكانة العالمية التى وصل إليها المقاولون، وحريصون دائما على التواصل مع الأندية الأوروبية للتسويق للناشئين من أجل استنساخ تجربة محمد صلاح.

وأضاف فتحى: "تصميم قميص المقاولون العرب شمل تطويرا ملحوظا الفترة الأخيرة، وأضفنا شعار الذئاب عليه، وهو ما جعل له مكانة مميزة، ووصلنا إلى مكانة لم تصل إليها أندية جماهيرية وأى لاعب فى مصر يتمنى اللعب للمقاولون بعد الأهلي والزمالك".

وتابع عضو مجلس المقاولون: "اتبعنا سياسة محترفة فى قطاع الناشئين، بداية من الموسم الجارى وننتظر أن تؤتي ثمارها بإفراز لاعبين مميزين، ولا شك أن محمد صلاح فتح للمقاولون ولمصر بأكملها بابا جديدا للعالمية بعد تألقه ونتمنى له مزيدا من التوفيق".