شكرا لقرائتكم خبر عن جون إيبوكا يلاحق "زيزو" على صدارة هدافى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النيجيري جون إيبوكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، ملاحقته لـ أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، على صدارة قائمة هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 15-5-2022، وذلك بعد تسجيله هدفين في شباك المقاولون العرب في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام.

ووصل إيبوكا إلى هدفه التاسع في مسابقة الدورى المصرى الممتاز بالموسم الحالى بالتساوى مع مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندرى في المركز الثانى في جدول ترتيب الهدافين خلفا لـ زيزو المتصدر برصيد 11 هدفا.

وجاء ترتيب هدافى الدورى المصرى كالتالى:

أحمد سيد زيزو (الزمالك) 11

مابولولو (الاتحاد السكندري ) 9

إيبوكا (إنبي) 9

مروان حمدي (سموحة) 8

محمد هلال (البنك الأهلي) 7

خالد قمر (الجونة) 6

مامادو نياس (المقاولون) 6

أفشة (الأهلي) 5

إبراهيم عادل (بيراميدز) 5

احمد عاطف (فيوتشر) 5

أيمن الصفاقسي (فيوتشر) 5

محمود وادي (بيراميدز) 5

بيرسي تاو (الأهلي) 5

أحمد رفعت (فيوتشر) 5

محمد شريف (الأهلي) 5

ناصر منسي (البنك الأهلي) 5

بات النيجيري جون "إيبوكا"، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، هدفا للزمالك في الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما خطف البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى المصرى بفضل مهاراته الفنية العالية.

وشارك إيبوكا مع الفريق البترولى بـ18 مباراة في الدورى العام نجح في تسجيل 9 أهداف، بينما صنع هدفين بمعدل دقائق 1562 لتلفت أرقام القاطرة النيجيرية أنظار مسئولي الزمالك ويكثفون من محاولاتهم لضم اللاعب في الانتقالات الصيفية المقبلة.