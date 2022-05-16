شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: بيراميدز لن ينافس على الدوري.. والأهلي الأقرب للتتويج باللقب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد رضا شحاتة، مدرب فريق الجونة السابق، أن النادي الأهلي الأقرب للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، مشيرا إلى أنه الفريق الأجهز لحصد اكبر عدد من النقاط حتى نهاية البطولة.
وقال رضا، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "من الصعب أن ينافس بيراميدز على لقب الدوري، والزمالك سيكون المنافس الوحيد للأهلي على اللقب".
وأضاف مدرب الجونة السابق: "بيراميدز ينقصه الجماهير لتدعيمه للفوز ببطولة، ولكن الأهلي والزمالك يملكان كل المقومات للمنافسة على كل بطولة يدخلان فيها".
وتعادل فريقا بيراميدز وفاركو سلبيا في المباراة التي جرت بينهما بالجولة الـ19 للدورى والتي أقيمت بينهما بالدفاع الجوى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثانى، بينما رفع المنافس رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس.
جاءت أحداث المباراة سريعة من كلا الفريقين استحوذ عليها لاعبو بيراميدز منذ انطلاق اللقاء، وحاولوا بشتى الطرق إحراز هدف التقدم لمواصلة مطاردة الزمالك على الصدارة لحين عودة الأهلى من دورى أبطال أفريقيا.