شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: بيراميدز لن ينافس على الدوري.. والأهلي الأقرب للتتويج باللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا شحاتة، مدرب فريق الجونة السابق، أن النادي الأهلي الأقرب للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، مشيرا إلى أنه الفريق الأجهز لحصد اكبر عدد من النقاط حتى نهاية البطولة.

وقال رضا، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "من الصعب أن ينافس بيراميدز على لقب الدوري، والزمالك سيكون المنافس الوحيد للأهلي على اللقب".

وأضاف مدرب الجونة السابق: "بيراميدز ينقصه الجماهير لتدعيمه للفوز ببطولة، ولكن الأهلي والزمالك يملكان كل المقومات للمنافسة على كل بطولة يدخلان فيها".