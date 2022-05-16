شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواصل تدريباته استعدادا لـ"فيوتشر".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى تدريباته اليوم الأحد استعدادا لمواجهة فيوتشر المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء على استاد السلام ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

قررت لجنة الكرة بالاتحاد السكندرى في الاجتماع الذى عقد يوم الجمعة الماضي خصم 5% من عقود اللاعبين وإيقاف مستحقاتهم لأجل غير مسمى بعد تراجع النتائج والأداء الغير مرضى لجماهير زعيم الثغر.

وعبرت لجنة الكرة للجهاز الفني بقيادة عماد النحاس واللاعبين عن غضبها بسبب سوء الأداء كما نقلوا لهم غضب محمد مصيلحى رئيس النادى، وأنه قرر عدم حضور التدريبات الجماعية لحين تحسن الأداء.

واستقرت لجنة الكرة على تجديد الثقة في عماد النحاس الذى أكد لهم أنه تفاجأ بمستوى اللاعبين وغياب الروح لديهم، فضلا عن تراجع مستوى العديد منهم موضحا أنه سيسعى جاهدا لعلاج هذه الثغرات في المستقبل.

وقاد عماد النحاس فريق الاتحاد السكندرى في 6 مباريات منذ قدومه على رأس القيادة الفنية لسيد البلد خسر فيها 13 نقطة ولم يجمع سوى 5 نقاط فقط، ليحتل زعيم الثغر المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز.

ولم يحقق "العمدة" سوى فوز وحيد منذ توليه القيادة الفنية لزعيم الثغر كان على حساب غزل المحلة بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع 17 من الدورى العام، حيث خاض 6 مباريات بدأها بالأهلى وخسرها بهدف نظيف، ثم تعادل مع البنك الأهلى بهدف لمثله، وخسر من الزمالك بثنائية، وتعادل مع المقاولون بهدف لمثله، وأخيرا خسر من سموحة بخمسة أهداف مقابل هدفين.



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