شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: محمد صلاح بخير.. والسن لن يمنع أى لاعب من الانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه سيحاول البناء على ما قدمه الجهاز السابق، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، وقال: "لسنا هنا لنقوم بهدم ما قام به الجهاز الفني السابق، سنحتفظ بالإيجابيات ونكمل عليها ونعالج السلبيات إن وجدت".

وقال إيهاب جلال، في تصريحات تليفزيونية: "من الوارد أن تكون هناك بعض التغييرات في أسلوب اللعب إلى حد ما ولكن ليس بشكل كبير".

وأضاف المدير الفنى للمنتخب الوطنى: "الباب مفتوح أمام جميع اللاعبين للتواجد في المنتخب بعيدا عن السن، خصوصا في الفترة القريبة".

وتابع جلال: "تواصلت مع محمد صلاح قائد منتخب مصر وهو بخير، شعر بأنه قد يتعرض لإصابة ففضل الخروج".

وأكد المدير الفنى للفراعنة أن عبد الله السعيد، لاعب كبير، ويستحق التواجد مع منتخب مصر، ولكن ما زال الوقت مبكرا، فأمامنا أسبوعان على الأقل لحسم الاختيارات".