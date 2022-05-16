شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس: كرة القدم غير عادلة ونستحق الفوز على فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن كرة القدم في بعض الأحيان تكون غير عادلة على الإطلاق، موضحا أن بيراميدز استحق الفوز أمام فاركو، بعدما سيطر على مجريات اللعب منذ اللحظة الأولى وحتى صافرة النهاية، ولكن انتهى اللقاء في الأخير بالتعادل السلبي بدون أهداف وضياع نقطتين هامتين في مشوار الدوري.

أضاف خلال المؤتمر الصحفي أن الفريق قدم كل شيء جيد في كرة القدم وسيطر وخلق العديد من الفرص على المنافس، ولكن غاب التوفيق فقط في اللمسة الأخيرة وغاب التسجيل، وإذا كان الفريق استطاع تسجيل هدف واحد لتغيرت الأمور وسجل بيراميدز العديد من الأهداف.

أشار إلى أنه لا يعلم كثيرا مباراة في الدوري المصري، جرت بنفس الشكل، حيث لم يخلق الفريق المنافس فرصة واحدة على بيراميدز ولو بالتسديد من خارج المنطقة، ولعب 10 لاعبين في مساحة ضيقة لإغلاق المساحات وعدم ترك فرصة للتمرير بحرية، ولابد من نسيان النتيجة والتركيز جيدا والعمل سريعا على تلافي الأخطاء والتحضير لمواجهة الاتحاد المقبلة الهامة، وكان يأمل في الفوز الرابع تواليا ولكن عدم التوفيق حال دون ذلك.

أكد المدير الفني أنه أجرى عدة تغييرات في تشكيل المباراة أمام فاركو في ظل وجود مباريات متتالية والخوف من تعرض اللاعبين للإجهاد، وفخر الدين بن يوسف عائد من إصابة ولعب عدة مباريات وكان من الضروري منحه راحة، ونفس الأمر بالنسبة لفخري لاكاي، وفي النهاية راض تماما عن أداء اللاعبين، ولكن النتيجة غير مرضية بحكم السيطرة المطلقة على مجريات اللعب.