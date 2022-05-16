شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يهاجم الكاف: الفساد ما زال مستمرا وتعيين جاساما سيكمل المخطط بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي السابق وعضو رابطة الأندية، هجوما على مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال متعب، في تصريحات تليفزيونية: "فساد الاتحاد الأفريقي ما زال مستمرا، وشطارة الجانب المغربي في استغلال ده وذكائهم في مساعدة أنديتهم".

وأضاف: "لو حصل أن باكاري جاساما سيكون حكمًا للمباراة سيكون ذلك نجاحا للمخطط الموضوع من جانب الاتحاد الأفريقي، الأهلي يجب أن يطالب بحكام من خارج القارة الإفريقية لو يسمح بهذا القانون من أجل أن يضمن العدالة التحكيمية".

وأضاف: "يجب على النادي الأهلي أن يقوم بشراء الـ50% من تذاكر المباراة النهائية، على الأقل أن نضمن ألا يمتلئ الاستاد بسعة 100% من مشجعي الوداد".

وتابع: "من وجهة نظري إن النادي الأهلي اتظلم ظلما بينا وواضحا للجميع، لكن الأهلي قادر على الفوز باللقب في المغرب بأدائه وإمكانياته".

واختتم تصريحاته: "فريق الوداد فريق محترم وله اسم كبير، ولكن التتويج باللقب سيتوفر مع أمور يجب على الأهلي أن يسعى لضمانها من ضمنها نصف سعة الاستاد وحكم إدارة بكاري جاساما للقاء".