شكرا لقرائتكم خبر عن حارس وفاق سطيف: الأهلي الطرف الأقوى بنهائي أفريقيا وسأشجعه أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الجزائري سفيان خذايرية، حارس مرمى وفاق سطيف، أن محمد الشناوي، قائد الأهلي، استفاد من طريقة لعب فريقه، وهو من أقوى مفاتيح لعب المنافس.

وقال خذايرية، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "وفاق سطيف كان يحتاج معجزة في إياب نصف النهائي أمام الأهلي من أجل الصعود للمباراة النهائية".

وأضاف حارس مرمى وفاق سطيف: "أعتقد أن الأهلي سيفوز في المباراة النهائية على الوداد المغربي وهو الطرف الأفضل في المباراة".

وتابع: "الأهلي لديه الكثير من الخبرات ولا أتوقع النتيجة، ولكن أعتقد أن الأهلي فنيا هو الأفضل، والوداد ليس بعيدا عنه وهو فريق قوي وكبير، ولكن أعتقد أن الكفة تميل لصالح الأهلي".

واختتم: "أتمنى أن يفوز الأهلي وليس ما أراه هو من سيحدد النتيجة، ولكن الأداء هو ما سيحدد النتيجة".