شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعادل مع فاركو 0/0 ويفقد نقطتين فى سباق الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا بيراميدز وفاركو سلبيا في المباراة التي جرت بينهما بالجولة الـ19 للدورى والتي أقيمت بينهما بالدفاع الجوى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثانى ، بينما رفع المنافس رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس .

جاءت أحداث المباراة سريعة من كلا الفريقين استحوذ عليها لاعبو بيراميدز منذ انطلاق اللقاء وحاولوا بشتى الطرق إحراز هدف التقدم لمواصلة مطاردة الزمالك على الصدارة لحين عودة الأهلى من دورى أبطال أفريقيا .

في المقابل نجح لاعبو فاركو في إقامة ترسانة دفاعية بفضل الخبرات المتواجدة في الشق الدفاعى، على رأسهم رامى صبرى واحمد مودى ومن خلفهم محمد صبحى حارس المرمى الذى زاد عن مرماه ببسالة شديدة حتى نجح في إخراج المباراة بالتعادل السلبى.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي

خط الوسط: رمضان صبحي - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - محمود صابر

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - أحمد أيمن منصور - إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - أحمد فتحي - هشام محمد - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.