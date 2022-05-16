شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار: الظلم سيمنح لاعبي الأهلي دافعا إضافيا لتحقيق لقب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مختار مختار، نجم الكرة المصرية والأهلى السابق، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يفعل ما يشاء من مخالفات في حقوق الأندية المصرية منذ فترة طويلة، موضحا أن خطاب النادي الأهلي كان مُهذبًا في اعتراضه على احتضان المغرب لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مختار مختار، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "أرفض انسحاب النادي الأهلي من نهائي دوري أبطال أفريقيا، الأحمر قادر على التتويج باللقب تحت أي ظروف".

وأوضح نجم النادي الأهلي السابق، الفرحة ستكون مضاعفة حال الفوز بنهائي دوري أبطال أفريقيا في هذه الظروف الصعبة، مشددًا على أن الأهلي سيستغل الظلم الذي تعرض له لعرقلة مسيرته في تحقيق اللقب الثالث على التوالي، وتحويله لدافع يحقق على أثره الفوز باللقب.

وعن أداء الأهلي في الفترة الأخيرة، قال مختار مختار إن أداء الفريق أشعره بشىء من الطمأنينة وتحديدًا خلال مواجهتي وفاق سطيف الجزائري.

ويرى مختار مختار أن مدربي الأهلي دائمًا ما سيكونون في حيرة كبيرة؛ بسبب تقارب مستويات اللاعبين في النادي الأهلي، وقدرتهم على صنع الفارق.

واختتم مختار مختار تصريحاته بأن الأهلي سيدخل المباراة متفوقًا على الوداد بنسبة 55%؛ بسبب الدوافع التي خلقها الظلم الذي تعرض له الفريق بخوض النهائي على أرض المنافس ووسط جماهيره.