شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يضم 22 لاعبا لمعسكر مباراة فيوتشر وغياب هشام صلاح وسمبورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، على السفر للقاهرة بكتيبة تضم 22 لاعبا، على أن يتدرب فى السادسة مساء غد الإثنين، استعدادا لمواجهة فيوتشر، المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى:

فى حراسة المرمى: محمد عبد المنصف وأحمد يحيى و صبحى سليمان،خط الدفاع: كريم يحيى و السيد سالم و محمود شبانة و نادر رمضان و صبرى رحيل وعبد الله نصيب و مروان النجار.

خط الوسط: مورو ساليفو و خالد الغندور و عبد الغنى محمد و محمد رجب و فوزى الحناوى و أحمد عادل ميسى و مروان عطية و أحمد نبيل مانجا و كريم ممدوح.

خط الهجوم: إبراهيم حسن و مابولولو و بنجامين، ويغيب عن الاتحاد، سعيدو سمبورى، أحمد راشد، هشام صلاح، كريم الديب، محمد مجدى ومحمد عبد السلام.

وقاد عماد النحاس فريق الاتحاد السكندرى في 6 مباريات منذ قدومه على رأس القيادة الفنية لسيد البلد خسر فيها 13 نقطة ولم يجمع سوى 5 نقاط فقط، ليحتل زعيم الثغر المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز.

ولم يحقق "العمدة" سوى فوز وحيد منذ توليه القيادة الفنية لزعيم الثغر كان على حساب غزل المحلة بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع 17 من الدورى العام، حيث خاض 6 مباريات بدأها بالأهلى وخسرها بهدف نظيف، ثم تعادل مع البنك الأهلى بهدف لمثله، وخسر من الزمالك بثنائية، وتعادل مع المقاولون بهدف لمثله، وأخيرا خسر من سموحة بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وطلب عماد النحاس، من مسئولي سيد البلد تدعيم خط الهجوم والدفاع في الانتقالات الصيفية المقبلة بلاعبين سوبر ذى إمكانيات فنية عالية لتعويض النقص الذى يعانى منه الفريق في هذه المراكز وأثر على نتائج الفريق بشكل واضح.

ووعد مسئولو الاتحاد السكندرى عماد النحاس بالتعاقد مع مهاجم سوبر في الصيف المقبل، مؤكدين له أن لجنة الكرة بدأت التحرك في هذا الاتجاه ودراسة أكثر من صفقة ثم عرضها على الجهاز الفني لاتخاذ القرار الأخير بالتعاقد معها.