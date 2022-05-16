شكرا لقرائتكم خبر عن إيفونا: الأهلي من أفضل أندية العالم.. ومباراته مع الوداد المغربي صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ماليك إيفونا، لاعب النادي الأهلي السابق، أن هناك علاقة رائعة تربطه مع جماهير الفريق الأحمر، وأن فترته مع الفريق من أفضل الفترات بمسيرته الكروية.

وقال إيفونا، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أرفض اللعب بقميص الزمالك، بسبب علاقتي مع جماهير النادي الأهلي الرائعة، وأن الزمالك الغريم التقليدي للأهلي في مصر".

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "لن أفرط في علاقتي مع النادي الأهلي للعب بقميص ناد آخر منافس وغريم تقليدي للفريق الأحمر".

وأكد ماليك إيفونا، أن الأهلي أفضل فريق داخل القارة الأفريقية خلال السنوات الماضية، وأنه يعد من أفضل فرق العالم، وأعتقد أن الأهلي لديه مميزات فنية رائعة وكبيرة، وله فرصة أكبر للفوز في نهائي أفريقيا". وتابع: "الأهلي يملك تشكيلة أفضل من فريق الوداد المغربي، ولديه العديد من اللاعبين ذوي خبرات كبيرة في تلك المواعيد". وأشار ماليك إيفونا، إلى أنه يتابع أخبار المارد الأحمر دائما ويتابع بعض المباريات، لافتا إلى أنه تربطه علاقة رائعة مع النادي والجماهير، موضحا أن جماهير الأهلي هى الأفضل في العالم، فهم دائما يدعمون النادي في أي مكان وتحت أي ظروف". واستطرد: "مباراة الأهلي والوداد ستكون صعبة بين فريقين يملكان خبرات أفريقية كبيرة".

وتحدث إيفونا عن الفترات الأخيرة له بكرة القدم، وأن الحظ السيئ هو سبب تراجع مسيرته رغم بدايتها القوية في المنطقة العربية، وقال: "الإصابات الكثيرة أثرت على مستواي خلال السنوات الاخيرة، وهو ما جعل مستواي يقل بشكل تدريجي".

واختتم لاعب النادي الأهلي السابق تصريحاته قائلا: "أتمنى العودة إلى الدوري المصري في الفترة المقبلة، مصر هى بلدي الثاني".