شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يرصد مكافآت لتحفيز اللاعبين للفوز على غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس نصر عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة نادى إيسترن كومبانى، أنه رصد مكافأة مجزية للاعبى الفريق الأول فى حال تحسن وضع الفريق فى جدول الدورى المصرى الممتاز.

وقال نصر عبد العزيز، فى تصريحات للمركز الإعلامى للفريق: "لم يتأخر مجلس الإدارة فى صرف مكافأة التعادل عقب مباراة المقاولون، على الرغم من أننا كنا بحاجة إلى الفوز ليتحسن وضع الفريق فى الجدول ولكن أردنا أن نعطى دفعة معنوية للاعبين".

واختتم رئيس النادى تصريحاته مؤكدًا أنه يثق فى قدرات لاعبى إيسترن كومبانى وقدرتهم على الخروج من تلك المنطقة الصعبة، مطالبًا الجميع بالثقة فى الفريق ومجموعة اللاعبين الذين قدموا أداءً جيدًا ولم يحالفهم الحظ فى المباراة السابقة ودعمهم معنويًّا.

واختار علاء عبد العال، المدير الفني لنادي إيسترن كومباني، 24 لاعبا فى قائمة استعدادا لمباراة غزل المحلة على ملعب الغزل بالغربية، فى السادسة والنصف مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وجاءت قائمة إيسترن كومبانى كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد دعدور – عمرو حسام - أحمد بوسكا

الدفاع: موكشا، أحمد عبد الموجود، خالد مصطفى، كمال أبو الفتوح، محمد صالح، صابر الشيمى، حسام حسن، الحسيني طه

الوسط: أحمد السيد متعب، أحمد حمزاوى، الطرابلسى، مودي، يوسف مجدي، يوسف أحمد، محمد رمضان، أيمن الغباشى، أحمد تمساح، محمد خليفة

الهجوم: فراس بن عيفية، عماد ميهوب، أحمد أمين قفه

ويحتل إيسترن كومبانى المركز السابع عشر وقبل الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 11 نقاط، حصدهم من 17 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 5، وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفا، واستقبلت شباكه 30 هدفا.