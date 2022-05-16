شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الأحد 15-5-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات اليوم الأحد 15-5-2022 تسجيل العديد من الأهداف حيث أقيمت 3 مباريات ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام، أبرزها مباراة إنبى والمقاولون التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وفاز الإسماعيلى على سيراميكا بثنائية بينما انتهت موقعة بيراميدز وفاركو بالتعادل السلبي.

الإسماعيلى 2 – 0 سيراميكا

حقق فريق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على سيراميكا بهدفين دون رد، سجلهما باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليواصل الدراويش صحوتهم بعد تحقيق الفوز على المصرى البورسعيدى بالمباراة الماضية.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 17 ويستمر فى المركز السادس عشر بمناطقة الهبوط بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات بينما خسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكها 22 هدفا.

بينما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 21 فى المركز العاشر، بعدما خاض 19 مباراة حقق 4 انتصارات وتلقى 6 هزائم وتعادل في 9 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.

إنبى 2- 2 المقاولون

تعادل فريق إنبى مع نظيره المقاولون العرب بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لإنبى النيجيري جون إيبوكا في الدقيقة 22 قبل أن يتعادل محمود عبد العزيز "زيزو" للمقاولون العرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول وبعدها نجح ذات اللاعب في تسجيل الهدف الثانى لذئاب الجبل في الدقيقة 55 قبل أن يتعادل إيبوكا للفريق البترولى في الدقيقة 67.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبى إلى النقطة 24 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، بعدما خاض 18 مواجهة فاز 5 مرات وتعادل في 9 مواجهات وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 21 هدفا واستقبلت شباكهم 23 هدفا.

بينما ظل المقاولون العرب افي المركز الـ14 في الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 19 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات، وتعادلوا في 9 لقاءات وخسروا 8 مباريات، وأحرز لاعبو المقاولون 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 23 هدفًا.

بيراميدز 0 - 0 فاركو

تعادل فريقا بيراميدز وفاركو سلبيا في المباراة التي جرت بينهما بالجولة الـ19 للدورى والتي أقيمت بينهما بالدفاع الجوى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثانى ، بينما رفع المنافس رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس .