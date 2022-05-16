شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الكرة المغربية: إقامة نهائي أفريقيا على ملعب محمد الخامس "ظلم" وغير حيادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عبد السلام مادو، نجم منتخب المغرب السابق، أنه يرفض إقامة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في المغرب، والذى سيجمع الاهلى المصرى والوداد المغربى.
وقال وادو، في تصريحات عبر برنامج: "كورة كل يوم" بقناة الحياة: "المغرب بلدي لكني بصراحة أرى أن إقامة النهائي في المغرب أمر غير عادل، ولا توجد حيادية في إقامة النهائي في المغرب وكان يجب إقامة المباراة في ملعب محايد".
وأضاف نجم منتخب المغرب السابق: لا بد من التدخل لإنهاء ما يحدث في قارة إفريقيا وقرارات الكاف الغريبة.
وتابع مادو: "هناك فضائح ومهازل في إفريقيا والكاف السبب ولا بد من اتخاذ القرارات بدون النظر للمصالح الشخصية".
وأتم مادو تصريحاته: "حدث من قبل أزمة في مباراة الجزائر والكاميرون والرجاء ومازيمبي وواقعة أخرى لبكاري جاساما.. متى ستنتهي تلك المهازل من الكاف".