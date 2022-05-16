شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الكرة المغربية: إقامة نهائي أفريقيا على ملعب محمد الخامس "ظلم" وغير حيادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد السلام مادو، نجم منتخب المغرب السابق، أنه يرفض إقامة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في المغرب، والذى سيجمع الاهلى المصرى والوداد المغربى.

وقال وادو، في تصريحات عبر برنامج: "كورة كل يوم" بقناة الحياة: "المغرب بلدي لكني بصراحة أرى أن إقامة النهائي في المغرب أمر غير عادل، ولا توجد حيادية في إقامة النهائي في المغرب وكان يجب إقامة المباراة في ملعب محايد".