شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 15 / 5 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 15 / 5 /2022، العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها استقرار الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، على ضم 25 لاعبا لمعسكر الفراعنة المقبل الذى يخوض خلاله الفريق مباراتى غينيا وإثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

بيراميدز يتعادل مع فاركو 0/0 ويفقد نقطتين فى سباق الصدارة

تعادل فريقا بيراميدز وفاركو سلبيا في المباراة التي جرت بينهما بالجولة الـ19 للدورى والتي أقيمت بينهما بالدفاع الجوى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثانى ، بينما رفع المنافس رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس .

الأهلى: سنخوض مباراة نهائى أفريقيا ونواصل التصعيد بالمحكمة الرياضية

ناقش مجلس إدارة النادي، فى اجتماعه اليوم برئاسة محمود الخطيب، كافة الأمور المتعلقة بأزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال والخطوات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

إيهاب جلال يكتفى بـ25 لاعبا فى قائمة المنتخب لمباراتى غينيا وأثيوبيا

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، على ضم 25 لاعبا لمعسكر الفراعنة المقبل الذى يخوض خلاله الفريق مباراتى غينيا واثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

تعرف على ثلاثى وسط الزمالك أمام الطلائع استقر البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، على الدفع بالثلاثي محمد أشرف روقا ويوسف أوباما وإمام عاشور فى وسط ملعب الفريق أمام طلائع الجيش، فى المباراة المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدورى، والتي ستقام باستاد القاهرة. الأهلي يعلن استدعاء معلول وديانج وميكي لمنتخبات بلادهم قبل نهائى أفريقيا تلقى النادي الأهلي خطابًا من المنتخب التونسي لاستدعاء على معلول لاعب الأهلي للانضمام لمنتخب بلاده قبل بدء الأجندة الدولية يوم 30 مايو الجاري. حقق فريق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على سيراميكا بهدفين دون رد، سجلهما باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليواصل الدراويش صحوتهم بعد تحقيق الفوز على المصرى البورسعيدى بالمباراة الماضية. الإسماعيلى يواصل صحوته ويهزم سيراميكا بثنائية فى الدوري.. فيديو

مصدر: الأهلي لن ينسحب من نهائى دوري الأبطال وسيلجأ للمحكمة الرياضية

كشف مصدر بالنادى الأهلى أن المارد الأحمر لن ينسحب من خوض المباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى بعد قرار الكاف بإقامتها فى المغرب، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "مبدأ انسحاب الأهلى من النهائى الأفريقى ليس فى حسابات القلعة الحمراء، عازمون على خوض المباراة حتى لو تقرر بشكل نهائى إقامتها فى المغرب، ولكن سنحفظ حقوق النادى عن طريق تقدم شكوى للمحكمة الرياضية ودراسة الأمر بشكل قانونى بالتشاور بين مجلس الإدارة وشركة الكرة".

تعرف على موقف الأهلي من طلب الاستعانة بحكام أوربيين لإدارة نهائى أفريقيا

كشف مصدر بالنادى الأهلى موقف ناديه من طلب الاستعانة بحكام من أوروبا لإدارة نهائى دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى، المقرر له 30 مايو الجارى، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "الأهلى لن يطلب من الكاف الاستعانة بحكام من أوروبا لإدارة النهائى الأفريقى، لأن اللائحة الخاصة بالاتحاد الأفريقى لا تنص على ذلك، وبالتالى لن يلجأ المارد الأحمر لطلب مرفوض مقدماً، وسيطلب فقط ضمانات بالعدالة التحكيمية فى النهائى عن طريق مطالبة الكاف بتعيين طاقم تحكيم أفريقى مشهود له بالكفاءة لأهم مباراة هذا الموسم". فيريرا يدرس الدفع بـ عبد الغنى بجوار الونش فى مواجهة الطلائع

ارتفعت أسهم محمد عبد الغنى، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، للمشاركة أساسيًا فى مواجهة طلائع الجيش، المقرر لها التاسعة مساء لثلاثاء المقبل، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى.

شيكابالا يواصل الغياب عن الزمالك في مواجهة الطلائع بالدورى يواصل محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الغياب عن صفوف فريقه في مواجهة طلائع الجيش، المقرر لها في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى.

أحرز علاء أبو القاسم، صاحب فضية أولمبياد لندن 2012، المركز الخامس ببطولة الجائزة الكبرى لسلاح الشيش رجال، التي تستضيفها مدينة انشيون بكوريا فى الفترة من 13 حتى 15 مايو الجاري.

تعرف على موعد مواجهتى الأهلى والزمالك فى نصف نهائى أفريقيا لكؤوس اليد

يقام دور نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس المقامة فى النيجر بعد غدا الثلاثاء بمشاركة القطبين كطرفا المربع الذهبى فى هذه النسخة.

الزمالك يخاطب جالاتا سراى لتحديد موعد سداد باقى قيمة صفقة مصطفى محمد

يخاطب مسئولو نادى الزمالك نظراءهم بنادى جالاتا سراى التركى من أجل تحديد موعد إرسال القيمة المالية المتبقية من صفقة انتقال مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض للنادى التركى، والتى تمت فى يناير قبل الماضى.