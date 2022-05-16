شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم ضم أحمد أيمن منصور فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مسئولو نادي الزمالك ثانى الصفقات، التى سيتم تدعيم صفوف الفريق بها في الموسم الجديد، حيث نجح أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة، في الحصول على توقيع أحمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز، فى صفقة انتقال حر.

وينتهي تعاقد أحمد منصور مع الفريق السماوى بنهاية الموسم الجارى، وفضّل الزمالك ضم اللاعب لتدعيم خط الدفاع، فى ظل هبوط مستوى بعض العناصر وحاجة الفريق لتدعيم هذا الخط، بناءً على رغبة جوسفالدو فيريرا.

وكان الزمالك قد حسم صفقة مهند لاشين، مدافع وسط طلائع الجيش، بشكل نهائي بعد عقد جلسة مع اللاعب اتفقا فيها الثنائى على كافة الأمور التعاقدية، ورحب اللاعب بارتداء تيشرت الفريق الأبيض الموسم المقبل.

كان لاعب الوسط الدولى قد أبلغ إدارة ناديه بأن الموسم الحالي سيكون الأخير له مع الطلائع، وأنه يرغب في تغيير أهدافه ووجهته المستقبلية، واللعب بأحد الأندية الجماهيرية، وهو ما رحبت به إدارة النادى، مؤكدة أنها لن تقف أمام مستقبل أي لاعب شريطة وجود الفريق في ترتيب يليق باسمه خلال الموسم الحالي وعدم تكرار ما حدث في الموسم الماضى.