شكرا لقرائتكم خبر عن رجال طائرة الأهلى يواجهون الترجي التونسى فى نهائى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مساء اليوم الإثنين، نظيره الترجي التونسى فى إطار نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى تونس.

تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على نظيره ميناء دوالا الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس.

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره الجمارك النيجيري بنتيجة 3 /0 فى ربع نهائى البطولة.

ونجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى الفوز على نظيره Mwu الإثيوبى بنتيجة 3/0 فى إطار دور الـ 16 ببطولة أفريقيا لأندية الرجال المقامة فى تونس.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار ثانى مواجهات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة فى تونس بعد الفوز بأول مواجهاته بالمنافسة أمام القليبى التونسى بنتيجة 3 /0 الأحد قبل الماضى.