شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 15 / 5 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الأحد 15 / 5 /2022، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.

بيراميدز يتعادل مع فاركو 0/0 ويفقد نقطتين فى سباق الصدارة

تعادل فريقا بيراميدز وفاركو سلبيا في المباراة التي جرت بينهما بالجولة الـ19 للدورى والتي أقيمت بينهما بالدفاع الجوى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثانى ، بينما رفع المنافس رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس .

الأهلى: سنخوض مباراة نهائى أفريقيا ونواصل التصعيد بالمحكمة الرياضية

ناقش مجلس إدارة النادي، فى اجتماعه اليوم برئاسة محمود الخطيب، كافة الأمور المتعلقة بأزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال والخطوات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، على ضم 25 لاعبا لمعسكر الفراعنة المقبل الذى يخوض خلاله الفريق مباراتى غينيا واثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

الزمالك يخاطب جالاتا سراى لتحديد موعد سداد باقى قيمة صفقة مصطفى محمد

يخاطب مسئولو نادى الزمالك نظراءهم بنادى جالاتا سراى التركى من أجل تحديد موعد إرسال القيمة المالية المتبقية من صفقة انتقال مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض للنادى التركى، والتى تمت فى يناير قبل الماضى.