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مدرب وفاق سطيف: فخور بما قدمناه أمام الأهلي.. والخسارة برباعية صعّبت لقاء الإياب

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القاهرة - سامية سيد - أكد الصربي داركو نوفيتش، المدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري، أن الخسارة برباعية أمام الأهلي بالذهاب صعبت الأمور بالإياب.

وقال داركو، خلال تصريحات تلفزيونية: "خسرنا في القاهرة برباعية وهذا صعّب من الأمور في لقاء العودة، قدمنا ما نستطيع أن نقدمه في لقاء الإياب وخسرنا فرصة الفوز في الدقيقة الأخيرة بعد هدف محمد شريف".

وأضاف: "سعيد بالمسيرة التي قدمها وفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا والوصول لنصف النهائي".

وتابع: "بعد مباراة الذهاب والخسارة برباعية أمام الأهلي لم يكن الوقت طويل لتجهيز اللاعبين، خضنا مباراة في الدوري بين مباراتي الأهلي".

واستطرد: "بعد الفوز بنتيجة 7-0 في مباراة الدوري زاد الأمل والتفاؤل بأن الفريق قادر على تحقيق الفوز أمام الأهلي".

وأتم: "حاولنا مجاراة المنافس وتحسنا في الإياب وحاولنا أن ننصر، أشكر لاعبي وفاق سطيف انهم جعلوني فخورا بما قدمناه في الملعب رغم عدم الفوز في النهاية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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