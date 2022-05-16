شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يهنئ أورلاندو بيراتس على التأهل لنهائى بطولة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، فريق أورلاندو بيراتس بالتأهل لنهائى كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية"، بعدما أطاح بأهلى طرابلس فى المباراة التى أقيمت مساء الأحد، على ملعب الأخير بجنوب أفريقيا.

وكتب موسيمانى، عبر حسابه على موقع "تويتر": "أود أن أهنئ زملائى فى المنتخب الجنوب أفريقى على بلوغهم نهائى كأس الكونفيدرالية، عندما أجريت قرعة الكاف، طلبت منهم التأهل للنهائي. شكرا لجعلها حقيقة".

وخسر فريق أورلاندو بيراتس بهدف على ملعبه أمام أهلى طرابلس، والذى جاء عن طريق اللاعب على أبو عرقوب فى الدقيق 89 من عمر اللقاء فى وقت قاتل استطاع فيه بطل ليبيا من الخروج مرفوعاً الرأس.

وكان فريق أهلى طرابلس قد تلقى خسارة من أورلاندو بايرتس فى مباراة الذهاب بنتيجة 2-0 فى المباراة التى جمعتهما الأسبوع الماضى فى ليبيا.

أورلاندو بيراتس صعد لنصف النهائى بعدما تخطى عقبة سيمبا التنزانى بركلات الترجيح، حيث تبادل الفريقان الفوز (1-0) فى مباراتى الذهاب والإياب، بينما صعد أهلى طرابلس على حساب الاتحاد الليبى بعد التفوق عليه بهدف دون رد فى ربع النهائى الذى أقيم يوم 24 ابريل الماضي.

ويلعب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى النهائى ضد الفائز من مباراة نهضة بركان المغربى ومازيمبى الكونغولي.