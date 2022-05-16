شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور حكما لسموحة والمصرى.. وأحمد حمدى يدير المحلة وإيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية، برئاسة عصام عبد الفتاح، أسماء الحكام المكلفة بإدارة مباراتى غزل المحلة وايسترن كومبانى، وسموحة والمصرى، المقرر إقامتهما اليوم الإثنين في الجولة الـ19 للدورى.

ومن المقرر أن يدير أحمد حمدى لقاء غزل المحلة وإيسترن كومبانى، المقرر إقامتها باستاد المحلة، يعاونه أسامة السيد وأحمد عبد الغنى ومصطفى الشهدى رابعا، بينما يكون هشام القاضي كحكم فيديو وأحمد جمال مساعد لحكم الفيديو.



حكام المحلة وايسترن كومبانى

بينما يدير أحمد الغندور مباراة سموحة والمصرى، المقرر إقامتها باستاد برج العرب، ويعاونه كل من: سامي هلهل مساعد أول، ومحمود عبد السميع مساعد ثاني، ومحمود منصور حكما رابعا، ومحمد الصباحي حكم فيديو، وصبري إبراهيم حكم فيديو مساعد.