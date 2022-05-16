شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلي اليوم الأحد 15 مايو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلى، أهمية مباراة البنك الأهلي المقرر لها الأربعاء المقبل فى بطولة الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن الفريق أغلق ملف بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التأهل للمباراة النهائية فى البطولة، بالفوز على وفاق سطيف فى مجموع مباراتي الذهاب بالقاهرة والعودة فى الجزائر بنتيجة 6-2.

وقال عبدالحفيظ، إن الأهلي حصل على راحة اليوم بعد العودة من الجزائر، على أن يستأنف تدريباته ابتداءً من غدٍ الاثنين؛ استعدادا لمباراة البنك الأهلي. وشدد مدير الكرة على أن مباراة البنك الأهلي من المحطات المهمة للفريق في الدوري.