شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلي اليوم الأحد 15 مايو 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلى، أهمية مباراة البنك الأهلي المقرر لها الأربعاء المقبل فى بطولة الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن الفريق أغلق ملف بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التأهل للمباراة النهائية فى البطولة، بالفوز على وفاق سطيف فى مجموع مباراتي الذهاب بالقاهرة والعودة فى الجزائر بنتيجة 6-2.
وقال عبدالحفيظ، إن الأهلي حصل على راحة اليوم بعد العودة من الجزائر، على أن يستأنف تدريباته ابتداءً من غدٍ الاثنين؛ استعدادا لمباراة البنك الأهلي. وشدد مدير الكرة على أن مباراة البنك الأهلي من المحطات المهمة للفريق في الدوري.
يخضع أليو ديانج، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي غدًا قبل انطلاق مران الفريق. واشتكى «ديانج» من ألمٍ فى الركبة، وفضل الجهاز الطبي خروجه من مباراة وفاق سطيف أمس بالجزائر بدوري أبطال أفريقيا، فيما اشتكى ياسر إبراهيم من ألمٍ فى العضلة الخلفية، كما تعرض ربيعة لكدمة في العضلة الأمامية.
وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا أمس، السبت، للمرة الثالثة على التوالى والخامسة عشرة فى تاريخه، بعد التغلب على فريق وفاق سطيف بطل الجزائر في مجموع لقاءي الذهاب والعودة بنتيجة6-2.
كشف مصدر بالنادى الأهلى أن المارد الأحمر لن ينسحب من خوض المباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى بعد قرار الكاف بإقامتها فى المغرب، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "مبدأ انسحاب الأهلى من النهائى الأفريقى ليس فى حسابات القلعة الحمراء، عازمون على خوض المباراة حتى لو تقرر بشكل نهائى إقامتها فى المغرب، ولكن سنحفظ حقوق النادى عن طريق تقدم شكوى للمحكمة الرياضية ودراسة الأمر بشكل قانونى بالتشاور بين مجلس الإدارة وشركة الكرة".
ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلى اجتماعًا طارئًا عصر اليوم الأحد، برئاسة محمود الخطيب، وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، لمناقشة ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بأزمة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، بعد القرار غير العادل الذي صدر متأخرًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإسناد تنظيم المباراة النهائية لملعب بعينه للعام الثاني على التوالي، ومنح أحد طرفي المباراة النهائية فرصة اللعب على ملعبه ووسط جماهيره على حساب الطرف الآخر.