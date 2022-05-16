شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب انتعاش خزينة النادى بعد سداد الاشتراكات فى أول يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو نادي الزمالك انتعاش خزينة النادي خلال الفترة المقبلة وتحديد من بداية يونيو المقبل، وهي قيمة سداد أعضاء الجمعية العمومية لاشتراك العضوية بالنادي، حيث يحل موعد تجديد الاشتراكات في شهر يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن تنتعش خزينة النادي بملايين الجنيهات من قيمة الاشتراكات، وهي التي ينتظرها مجلس الإدارة الحالي برئاسة المستشار مرتضى منصور لسداد جزء من التزامات النادي ما بين مستحقات لاعبي الفرق الرياضية ورواتب الموظفين، وما دونها من التزامات على النادي.

على جانب آخر استبعد البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، المغربي محمد أوناجم لاعب وسط الفريق، من حساباته نهائيا حتى نهاية الموسم، وذلك بعدما فشل الجناح المغربي في كسب ثقة المدير الفني خلال فترة توليه المسئولية.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن فيريرا لا يضع أوناجم ضمن حساباته الفنية، حتى في حالة وجود غيابات وإصابات في الفريق، وفسر فيريرا الموقف لمعاونيه بأن أوناجم لا يطور من مستواه، وأنه غير قادر على التأقلم على فكر البرتغالي.

ومن المنتظر أن يعود أوناجم للدوري المغربي عقب نهاية الموسم الحالي، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وتوجد رغبة داخل الزمالك في عدم تجديد تعاقده، خاصة بعد توصية المدير الفني بعدم الحاجة الفنية له.

من ناحية أخرى أجرى صباح الخميس عبد الله محمد صانع ألعاب فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2003، جراحة الرباط الصليبي بنجاح بأحد المراكز العالمية المتخصصة بمدينة دبي الإماراتية.

وكشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول والمتواجد بصحبة اللاعب بدولة الإمارات، أن اللاعب بحالة صحية طيبة.

وأشار رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول إلى أن الجراحة التي أجراها عبد الله محمد، هي عبارة عن إعادة بناء الرباط الصليبي بواسطة المنظار الجراحي.

وأضاف أسامة أن اللاعب سيخضع للبرنامج العلاجي على مراحل حتي الوصول لمرحلة التعافي، وأن الأهم حاليا هو المرحلة الأولى ما بعد إجراء العملية .

وحرصت إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور وإدارة الكرة بقيادة أمير مرتضى المشرف العام على التواصل بشكل مستمر مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول ومحمد عبد الرحيم ميشو إداري الفريق، من أجل الاطمئنان على اللاعب حتي إجراء العملية بنجاح .

في سياق مختلف بدأ البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، إعادة تقييم لاعبي الفريق الحاليين تمهيدا لوضع قائمة الموسم الجديد، والتي سيتم خلالها استبعاد عدد من اللاعبين المتواجدين في الفريق ، بالإضافة لملف التدعيمات في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويوجد بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، وسيتم وضعهم تحت التقييم حتي نهاية الموسم لتحديد مصيرهم سواء بالتجديد او رفض استمرارهم، فيما سيتم تقييم باقي اللاعبين لتحديد إمكانية تسويقهم من عدمها.