شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: علاقتنا قوية مع أندية المغرب وأزمة ملعب نهائي أفريقيا أثارها الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤكد مجلس إدارة النادي الأهلي اعتزازه بعلاقته الطيبة مع كل أندية المغرب الشقيقة وجماهيرها المحبة لكرة القدم، وأنها ليست طرفًا في أزمة القلعة الحمراء مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن اختيار ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 30 مايو الجاري، بل إن الأزمة مع الكاف الذي لم يكن قرارا متسقا مع اللوائح.

وأعلن النادي الأهلي التأكيد القاطع على اعتزازه بعلاقته الطيبة مع كل أندية المملكة المغربية الشقيقة وجماهيرها المحبة لكرة القدم، وهي ليست طرفًا في الأزمة، وأن موقف النادي المثار حاليًّا يختص به الاتحاد الأفريقي فقط؛ بسبب عدم تطبيق مبدأ الحياد عند اتخاذ القرار الخاص بتحديد ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال، والذي صدر متأخرًا وجاء غير متسق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والميثاق الأولمبي.

وناقش مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، كافة الأمور المتعلقة بأزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال والخطوات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

وطالع المجلس تقرير السادة القانونيين المتخصصين في القضايا الرياضية الذين تمت الاستعانة بهم من داخل وخارج البلاد، كما ناقش أيضًا المكاتبات والبيانات الصادرة من الاتحادين المصري والأفريقي بذات الخصوص، في ضوء اللوائح المنظمة للمسابقات الأفريقية والمواقف المماثلة في السابق.