إيفونا: أفضل هدف سجلته مع الأهلي أمام الزمالك.. والوداد لديه أفضلية اللعب على أرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ماليك إيفونا، لاعب الأهلي السابق، أنه لم يوقع لأي نادٍ حتى الآن وينتظر لأنه كان يعاني من إصابة شديدة خلال الفترة الماضية.

وقال ايفونا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" حتى الآن ليس لدي أي عروض من أي نادي وانتظر بداية الموسم القادم وتوجد مباحثات مع بعض الأندية لكنها غير رسمية".

وأضاف:" أكثر ما أتذكره مع الأهلي كان الجماهير وتشجعيهم والإدارة المحترفة وقتها، الأهلي فريق كبير وليس في حاجة لشهادتي قضيت معه أفضل اوقاتي على الإطلاق".

وتابع: "لن أنسى جماهير الأهلي والعلاقة التي كانت بيني وبين زملائي كانت رائعة، ولا أنسى احتفالي بالأهداف مع الأهلي وجميع اللاعبين كانوا قريبين مني خاصة السولية وسعد سمير وأحمد فتحي".

وأكمل:" لو عاد بي الزمن بدون شك كنت أتمنى البقاء في الأهلي طوال مسيرتي لكن هذه كرة القدم، وكرة القدم في الأهلي لن تتوقف علي، عقد رحيلي عن الأهلي حصل منه النادي على مبالغ جيدة وكسب منه الكثير من الأموال".

وواصل:" أفضل هدف سجلته بقميص الأهلي كان في شباك الزمالك ".

واستطرد: "الأهلي والوداد فريقان رائعان وارتبطت بهما لفترة جيدة والأفضل سيفوز بالمباراة القادمة من سيلعب أفضل ويؤدي أفضل سيفوز باللقب".

وأتم: "الوداد لديه أفضليه اللعب على أرضه وبين جماهيره لكن فيما يخص اللقب الأفضل سيفوز في النهاية، الأهلي لديه مميزات من بينها اللعب في كأس العالم للأندية ولعب الكثير من البطولات ولا يتأثر بالمكان الذي ستقام به المباراة".