نهضة بركان يقلب الطاولة على مازيمبي ويضرب موعدًا أمام أورلاندو بنهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق نهضة بركان فوزًا مثيرًا على حساب فريق مازيمبي الكونغولي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في لقاء أقيم على "الملعب البلدي ببركان" في إياب دور نصف النهائي بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية نسخة (2022).

وكان لقاء الذهاب حسمه مازيمبي لصالحه بالفوز بهدف دون رد، إلا أن مجموع المباراتين جاء لصالح بطل المغرب بنتيجة (4-2).

وتقدم بكر الهلالي لصالح نهضة بركان في الدقيقة العاشرة، إلا وبعد دقيقة سجل فيليبي كينزومبي هدف التعادل لصالح مازيمبي.

وفي الشوط الثاني، بدأت الإثاراة في الدقيقة 64 بطرد تاندي موابي لاعب فريق مازيمبي.

واستغل فريق نهضة بركان النقص العددي في صفوف مازيمبي ليسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق العربي الناجي في الدقيقة 79.

وقبل النهاية بدقيقتين أدرك يوسف الفحلي الهدف الثالث من ضربة جزاء، ثم عاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 96.

ومن المقرر أن يواجه نهضة بركان منافسه أورلاندو بيراتس في المباراة النهائية والمقرر لها 20 الشهر الجاري في نيجيريا.

تأهل بطل جنوب أفريقيا جاء على حساب أهلي طرابلس الليبي رغم خسارته في الإياب على ملعبه بهدف دون رد، إلا أن فريق أورلاندو فاز ذهابًا بهدفين دون رد في ليبيا.

جدير بالذكر أن فريق الرجاء البيضاوي المغربي يُعد حامل لقب آخر نسخة بعد الفوز على شبيبة القبائل الجزائري.