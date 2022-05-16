مصدر يكشف لمصراوي حجم مكافأة لاعبي الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه

كشف مصدر، أن الجهاز الإداري للنادي الأهلي صرف مكافأة 1500 دولار لكل لاعب بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا وعبور عقبة وفاق سطيف.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن لائحة الكرة تنص في حالة التأهل لنهائي دوري الأبطال صرف مكافاة تقدر ألف و500 دولار لكل لاعب.

وأضاف: "هناك مكافأة أخري هي الأكبر وتقدر بنصف مليون جنيه لكل لاعب حال التتويج باللقب نفسه وقد تزيد في تلك المرة نظراً لأنه سيكون للمرة الثالثة علي التوالي".

وأوضح: "مكافآت اجتياز أدوار البطولة تختلف عن حصد اللقب القاري نفسه وذلك طبقاً للائحة قطاع الكرة".

وكان الأهلي تمكن من عبور عقبة وفاق سطيف 6-2 في مجموع المباراتين والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له 30 مايو الجاري أمام الوداد المغربي.