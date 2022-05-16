التعادل السلبي يُخيم على نتيجة مواجهة بيراميدز وفاركو بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خيم التعادل السلبي على نتيجة مواجهة بيراميدز أمام نظيره فاركو، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 19 بدوري we المصري.

وخلت المباراة من الهجمات الخطيرة على المرمين، وسط محاولات من لاعبي الفريق للوصول إلى الشباك لكن دون فائدة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

" شريف إكرامي، عمر جابر، علي جبر، أسامة جلال، محمد حمدي، بلاتي توريه، وليد الكرتي، عبدالله السعيد، رمضان صبحي، إبراهيم عادل، محمود صابر".

وعلى الجانب الأخر سيلعب فاركو بتشكيل مكون من:

" محمد صبحي، عبدالله بكري، رامي صبري، عزمة غومة، جيفرسون انكادا، احمد البحراوي، سوكاري، محمود حمادة، رزقي حمرون، أحمد مودي، أحمد شريف".

وبتلك النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل فاركو إلى 27 نقطة في المركز السادس.