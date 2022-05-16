بعد وداع الكونفدرالية.. أهلي طرابلس متهمًا جاساما: خائن للأمانة.. وحاولنا استبداله لسمعته السيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سليمان غريب

وجه نادي أهلي طرابلس الليبي اتهامًا حادًا إلى الجامبي بكاري جاساما بأنه المتسبب في إقصاء الفريق من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأدار جاساما مباراة أهلي طرابلس الليبي مع أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي والتي أقيمت، اليوم الأحد، بإياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وشهدت المباراة جدلًا واسعًا على مستوى التحكيم بعدما رفض جاساما احتساب ركلة جزاء للأهلي الليبي والذي فاز باللقاء بنتيجة 1-0 ولكنه كان خاسرًا في الذهاب بهدفين دون رد، ليتأهل أورلاندو إلى نهائي الكونفدرالية.

وقال الأهلي الليبي في بيان رسمي نشرته الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "النادي الأهلي متمثلًا في لجنته التسييرية، حريص كل الحرص على مصلحة المؤسسة وعملت جاهدة بكل

الوسائل الممكنة لإستبدال طاقم التحكيم نظرًا لسمعته السيئة وقرارته الجدلية التي غيرت مسار بطولات وساهمت في تتويجات غير مستحقة لبعض الاندية والمنتخبات".

وأضاف: "اللجنة التسييرية للنادي طالبت في رسالة رسمية استبدال بكاري جاساما قبل لقاء أورلاندو وعللت أسباب هذا الطلب".

وأكمل النادي: "اليوم يؤكد جاساما خيانته للأمانة، ومساهمته في وأد حلم الأهلي وجماهيره بالوصول إلى النهائي مؤكدًا أن مخاوف الأهلي كانت في محلها".

واختتم البيان: "جمهورنا الكريم، لقد غادرنا منافسات الكونفدرالية برأس مرفوع وبنينا للأهلي قاعدة صلبة ينطلق منها مستقبلًا للمنافسة، لقد كنتم خير سند ودعمكم المتواصل هو الضامن الأول لاستمرار تطور الأهلي وازدهاره على كافة الاصعدة".