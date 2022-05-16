إنبي يخطف تعادلاً مثيراً من المقاولون في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

سيطر التعادل الإيجابي على مباراة المقاولون العرب وإنبي، بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة 19 من دوري WE المصري.

وافتتح جون إيبوكا أهداف اللقاء في الدقيقة 22 من زمن المباراة، بعدما وصلت له تمريرة من مصطفى شلبي داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة بسهولة في المرمى.

وشهدت المباراة إثارة في ختام الشوط الأول، بعدما سدد محمد سمير ركلة جزاء تصدى لها محمود جاد ثم تابعها كريم مصطفى في المرمى ليعود الحكم بعدها لتقنية الفيديو ليتأكد من صحة الهدف، ليتم اعادة ركلة الجزاء، ليقوم محمود عبد العزيز بتنفيذها ويدرك هدف التعادل.

وتمكن محمود عبد العزيز من إحراز هدف التقدم لصالح المقاولون بعدما أرسلت الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية لتصل الكرة لزيزو أمام المرمى فحولها برأسيه لداخل الشباك.

واستطاع جون إيبوكا من إدراك التعادل لصالح إنبي، بعدما أطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الكرة شباك حارس المقاولون.

ورفع إنبي رصيده إلى النقطة 24 في المركز الثامن، بينما أصبح رصيد المقاولون 18 نقطة في المركز الرابع عشر.