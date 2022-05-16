النني: سنقاتل من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا.. ولن نعتمد على نتائج فريق أخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، أنه واثق من تأهل فريقه إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل، مشيراً إلى أن الجانرز سيقاتلون من أجل ذلك.

وقال النني في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس": "مباراة يوم الخميس انتهت، كل تركيزنا على مباراة يوم الاثنين وسنحاول الفوز بها، نحن نركز على ذلك الأمر بنسبة 100%، سيكون الأمر صعباً بالطبع".

وأضاف: "نحن فريق قوي، وأي منافس في الدوري الإنجليزي قوي أيضاً، لن يختلف الأمر لأن جميع الفرق جيدة".

وأكمل: "مباراة يوم الخميس لن تغير شيء، لايزال أمامنا مباراتين، وإذا فزنا بهما سنتواجد في المراكز الأربعة الأولى، ولن نعتمد على نتائج أي فريق أخر".

وواصل النني: "أنا أؤمن بنفسي وأقوم بتأدية عملي، وأدع ميكيل أرتيتا يقوم بعمله أيضاً واحترم قراراته، هو يقوم بفعل الأشياء الصحيحة للفريق، وهذا ما أؤمن به".

وتابع: "كان توماس بارتي وجرانيت تشاكا يلعبان ويقدمان أداءً جيدًا حقًا، ولم يكن هناك أي شيء يمكن شرحه كما فهمت، لقد علمت فقط أنني يجب أن أكون جاهزًا، نعمل كفريق وفي كرة القدم يمكن أن يتغير كل شيء في ثانية واحدة".

وأردف: "عندما تلعب فجأة ويمكن للجماهير رؤيتك، وعندما تشعر أنك تلعب بشكل جيد، وعندما تفوز فإنك تشعر بهذا التغيير، أنا فخور حقًا عندما أسمع شيئًا جيدًا عني، ويرون مدى صعوبة العمل في هذا النادي".

وأضاف لاعب منتخب مصر: "لقد قلت من قبل، إذا كان آرسنال يريدني، فهو فريقي وعائلتي، لكن هذا ليس قراري، لابد أن انتظرهم ليقولوا: "مو، نحن نريدك".

وواصل: "منذ اليوم الأول الذي أتيت فيه إلى هنا، شعرت وكأنني ضمن عائلتي، نحن نعمل بهذه الطريقة حقًا، إنه نادٍ جميل".

وعن التأهل لدوري أبطال أوروبا، اختتم النني: "بالطبع أنا واثق، لا يزال الأمر في أيدينا، ليس في سيطرة شخص آخر، كل شيء متروك لنا، وبالطبع سنقاتل من أجله".