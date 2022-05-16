ريال مدريد يسمح لقادش بحلم البقاء وأشبيلة يضمن مقعداً بدوري الأبطال

المنامة - ياسر ابراهيم - تعادل البطل ريال مدريد مع مضيفه قاديش 1-1 السبت ضمن المرحلة 37 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكما كان متوقعاً غاب عن ورقة لاعبي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة والكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

في المقابل، يصارع قاديش لتفادي الهبوط، إلا أن تعادله على أرضه أدى إلى عودته إلى منطقة الخطر حيث بات يحتل المركز الثامن عشر برصيد 36 نقطة متساوياً مع ريال مايوركا السابع عشر والفائز على ضيفه رايو فايكانو 2-1.

افتتح النادي المدريدي التسجيل بعد مجهود من البرازيلي رودريغو الذي تلاعب بعدة لاعبين ليمرر كرة إلى الدومينيكاني ماريانو دياز الذي سدد في الشباك (5).

وعادل قاديش بفضل روبن سوبرينو الذي سدد كرة حولت مجراها قليلاً اثر اصطدامها بظهر المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو لتخدع الحارس الأوكراني أندري لونين (37) في رابع مباراة له بين الخشبات الثلاث هذا الموسم. وأضاع نيغريدو ركلة جزاء لقاديش 61.

ريال مدريد بات رصيده 85 نقطة في القمة.

وفي مباراة أخرى في نفس الوقت، تعادل أتلتيكو مدريد في ميدانه أمام ضيفه إشبيلية بهدفٍ لمثله، أخذ الأتلتي الأسبقية بهدف جاء عند الدقيقة 30 إثر ركلة زاوية نفذها البلجيكي يان كاراسكو وتابعها الأوروغوياني خوسيه خمينيز برأسية ذكية أسكن بها الكرة في المرمى.

وتمكن إشبيلية من إدراك التعادل عن طريق المهاجم المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 85 مستثمرا تمريرة من أوليفييه توريس.

بهذه النتيجة ضمن أتلتيكو مدريد التواجد في دوري أبطال أوروبا بعدما رفع رصيده إلى 68 نقطة بالمركز الثالث، في حين ظل إشبيلية رابعا بـ 67 وتأهل هو أيضا للمشاركة في الشامبيونزليغ الموسم القادم.

وجرت في نفس التوقيت بقية مباريات الجولة، حيث تعادل ريال مدريد المتوج باللقب مع قادش بهدفٍ لمثله، وكذلك تعادل برشلونة سلبا مع خيتافي الذي ضمن رسميا بقائه بين الكبار.

وتغلب ريال سوسييداد على مضيفه فياريال بهدفين لواحد، وريال بيتيس على غرناطة بهدفين نظيفين، وأتلتيك بلباو على أوساسونا بنفس النتيجة، وريال مايوركا على رايو فاليكانو بهدفين لواحد.

وانتهى لقاء الجريحين، ليفانتي مع ألافيس، بفوز الأول بثلاثة أهداف لواحد، وذلك بعد أن تأكد هبوطهما إلى الدرجة الثانية.

(وكالات)