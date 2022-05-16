الامارات | العين في ضيافة النصر.. وبني ياس يختبر قوة الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن العين في ضيافة النصر.. وبني ياس يختبر قوة الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود بطولة دوري أدنوك للمحترفين يوم غد، بإقامة سبع مباريات في يوم واحد، ضمن الجولة الـ24، مراعاة لموقف الفرق التي تتنافس في جدول الترتيب، ومنها الإمارات والعروبة والظفرة، إذ قد يتحدد خلال جولة الغد الفريقان الهابطان لدوري الدرجة الأولى، خاصة إذا فاز الظفرة على شباب الأهلي، وتعادل الإمارات مع العروبة في المباراة التي ستقام في استاد الإمارات برأس الخيمة.

من جانب آخر، تقام مباريات الفرق الثلاثة المتنافسة على الوجود بالمربع الذهبي، وهي بني ياس مع الشارقة، والوحدة مع اتحاد كلباء، وخورفكان مع الجزيرة، وذلك بعدما حسم العين لقب الدوري من الجولة الـ23، إذ سيخوض المباريات المتبقية من عمر البطولة دون أي ضغوط، وبالتأكيد سيعطي مدرب فريق العين الفرصة لعدد من اللاعبين لاختبارهم استعداداً للموسم المقبل.

ويحل العين ضيفاً صعباً على النصر في استاد آل مكتوم، في مباراة يبحث فيها «الزعيم» على الفوز لتأكيد قوته وأحقيته أمام «العميد» المنتفض مؤخراً بالفوز على الوصل وشباب الأهلي. ونجح الشارقة خلال الجولة الماضية في تسهيل مهمة العين لحسم لقب الدوري عن طريق عرقلة منافسة الوحيد فريق الوحدة، ويبحث خلال هذه الجولة عن فوزاً جديداً على وصيف الدوري الموسم الماضي فريق بني ياس في مباراة دائماً، ما تكون صعبة بين الفريقين، حيث يبدأ مدرب الفريق الروماني كوزمين، الإعداد للمنافسة من الآن على لقب الدوري الموسم المقبل، بعد أن اعترف في بداية تولى تدريب الشارقة بصعوبة للحاق العين في الموسم الحالي.

وتشهد الجولة الـ24 قمة الصراع على الهرب من دوامة الهبوط بين الإمارات مع العروبة وكلا الفريقين ودع البطولة بنسبة تخطت 90%، إلا إذا كان هناك رأي آخر للاعبي الفرق الثلاثة الظفرة والعروبة والإمارات، إذ إن فوز الظفرة، وتعادل الإمارات والعروبة أو فوز الإمارات ينهي الموسم رسمياً، وتتبقى الجولتان المقبلتان لتحسين المراكز والمنافسة بين الشارقة والوحدة والجزيرة للبحث عن المقاعد المؤهلة مباشرة لدوري أبطال آسيا.

مباريات الجولة الـ 24 يوم الثلاثاء

الساعة 18:15

■ الوصل – عجمان.

■ الظفرة – شباب الأهلي.

■ الإمارات – العروبة.

الساعة 21:00

■ الوحدة – اتحاد كلباء.

■ بني ياس – الشارقة.

■ خورفكان – الجزيرة.

■ النصر – العين.

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