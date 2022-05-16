شكرا لقرائتكم خبر رئيس بايرن: لا يوجد بديل من طراز ليفاندوفسكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل بايرن ميونخ أمس باللقب العاشر على التوالي في الدوري الألماني لكرة القدم، بين جماهيره من شرفة قاعة المدينة وسط تزايد الشكوك حول مصير هدافه البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي.

وأكد بايرن وليفاندوفسكي أمس الأول على هامش الجولة الأخيرة من البوندسليجا أن الهداف البولندي لن يجدد عقده إلى ما بعد عام 2023.

ولكن في الوقت الذي أكد فيه بايرن أن اللاعب ليس مطروحا للبيع هذا الصيف، شدد ليفاندوفسكي على أنه ينبغي أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار إذا تلقى عرضا مناسبا، وسط ادعاءات حول اهتمام برشلونة الإسباني بضم اللاعب.

وكرر رئيس بايرن ميونخ، هيربرت هاينر في تصريحات لمحطة «سبورت1» التلفزيونية، تأكيده على عدم التفريط في ليفاندوفسكي، لكن لم يستبعد تماما إمكانية رحيله هذا الصيف «إذا اتفق الجانبان على مثل هذه الخطوة».

وقال هاينر «قد يتحقق الأمر إذا اتفق الجانبان بشأنه».

وأكد هاينر أن مستقبل بايرن يحمل الأهمية القصوى في حسم هذا الملف، لأن النادي يحتاج إلى بديل للاعب في أقرب وقت، حال رحيل ليفاندوفسكي.

وأشار رئيس النادي البافاري «لا يوجد بديل للاعب من طراز عالمي مثل روبرت ليفاندوفسكي».

وكان توماس مولر مهاجم بايرن قد أعرب عن أمله في بقاء ليفاندوفسكي (33 عاما).

وقال مولر لشبكة «سكاي تي في» أمس «لنرى ما سيحدث، هو مرتبط بعقد حتى 2023، هذا يعني أن بايرن له كلمة الفصل، بالتأكيد نريد بقاءه، لكننا بالتأكيد ندرك جميعا كيف تسير الأعمال».

وأكد مولر أن ليفاندوفسكي سيواصل العطاء لو بقى لموسم آخر.

وأشار مولر «ليفي محترف من طراز فريد، عندما تتواجد داخل الملعب كلاعب وخاصة كمهاجم فإنك ترغب في أداء دورك».

ويوجد ليفاندوفسكي في بايرن منذ عام 2014 عندما انضم للفريق قادما من بوروسيا دورتموند، وفاز بكل الألقاب الممكنة مع النادي البافاري.