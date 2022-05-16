شكرا لقرائتكم خبر صلاح يلحق بنهائي أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

وغادر صلاح ملعب ويمبلي بعد مضي 30 دقيقة من المواجهة أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تعرضه لإصابة.

ولم يكن صلاح الوحيد في ليفربول الذي تعرض للإصابة خلال مباراة تشيلسي، حيث عانى أندرو روبرتسون أيضا من شد عضلي، كما عانى فيرجيل فان دايك من مشكلة في الركبة ليغادر الملعب ويشارك جويل ماتيب بدلا منه.

وقال فان دايك «إنه يأمل أن تكون إصابة بسيطة».

وأضاف «شعرت بالإصابة في الشوط الأول عندما ركضت. في النهاية لا يمكن أن أجازف من أجل الفريق، جويل جدير بالثقة».