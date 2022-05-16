شكرا لقرائتكم خبر نهاية محبطة لروديجر مع تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب مدافع تشيلسي، الألماني أنطونيو روديجر عن شعوره بالإحباط بعد الخسارة أمام ليفربول بركلات الجزاء الترجيحية مجددا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمس الأول.

وقال روديجر بعد المباراة «أعتقد أنها كانت مباراة جيدة مثل مواجهة كأس رابطة المحترفين».

وكان تشيلسي خسر أمام ليفربول أيضا بركلات الجزاء الترجيحية في نهائي كأس رابطة المحترفين في أواخر فبراير الماضي.

وأوضح المدافع الألماني «لاحت فرص لنا ولهم، لكن في النهاية ندرك أن ركلات الجزاء بمثابة حظ، لقد خسرنا وفي النهاية الأمر يتعلق بالفوز».

وأضاف «كانت الفرصة سانحة لكن للأسف لم نستغلها».

وأكد روديجر «من الصعب دائما القول إذا كنت محظوظا أم لا. على المستوى الشخصي بالنسبة لي هي المرة الثالثة التي أخسر فيها النهائي، لكن لا يمكنك أن تقول دائما أنك غير محظوظ».

وأشار «مرت 5 سنوات بشكل طبيعي، تضمنت انتصارات وكبوات، ولكن بكثير من الأمور الإيجابية».

وتابع «لهذا أشعر بقدر أكبر من الإحباط لأنني أردت نهاية مختلفة. في النهاية الأمر لا يتعلق بطرف واحد بل بطرفين، تشيلسي كان رائعا بالنسبة لي وأنا كنت رائعا لتشيلسي».

وأكد «كعادتي دائما أشعر بامتنان كبير أنا وعائلتي، لقد أصبحت رجلا هنا، أبنائي ولدوا هنا، لندن وتشيلسي لهما مكانة خاصة بالنسبة لي دائما».

ومن المقرر أن يرحل روديجر عن صفوف تشيلسي بنهاية الموسم الحالي بعد انتهاء عقده مع الفريق.