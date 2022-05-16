سانشو يتطلع لبداية جديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي جادون سانشو للظهور بشكل جديد مع الفريق عندما يتولى المدير الفني الجديد إريك تين هاج تدريب الفريق.

وتعاقد سانشو (22 عاما) مع مانشستر يونايتد قادما من بوروسيا دورتموند في 2021، ولكنه لم يصنع التأثير المتوقع منه، حيث سجل 5 أهداف فقط وصنع 3 أهداف، علما بأنه شارك في تسجيل 36 هدفا في ألمانيا الموسم الماضي.

وسيتولى تين هاج تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وقال سانشو «مع المدرب الجديد، نتطلع للأمام. يجب أن أفكر بشكل إيجابي. مسيرتي بدأت لتوها، وأتمنى أن أحقق النجاح».

واعترف سانشو أن موسمه مع الفريق كان صعبا حيث سيخرج مانشستر يونايتد خالي الوفاض للموسم الخامس على التوالي.