سانشو يتطلع لبداية جديدة

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وتعاقد سانشو (22 عاما) مع مانشستر يونايتد قادما من بوروسيا دورتموند في 2021، ولكنه لم يصنع التأثير المتوقع منه، حيث سجل 5 أهداف فقط وصنع 3 أهداف، علما بأنه شارك في تسجيل 36 هدفا في ألمانيا الموسم الماضي.وسيتولى تين هاج تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي.
وقال سانشو «مع المدرب الجديد، نتطلع للأمام. يجب أن أفكر بشكل إيجابي. مسيرتي بدأت لتوها، وأتمنى أن أحقق النجاح».
واعترف سانشو أن موسمه مع الفريق كان صعبا حيث سيخرج مانشستر يونايتد خالي الوفاض للموسم الخامس على التوالي.
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