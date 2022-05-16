«المرفوض» يتصدر الحكام السعوديين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتنافس ثلاثة حكام سعوديين على الأكثر قيادة لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتساوى كل من محمد الهويش وماجد الشمراني وفيصل البلوي في عدد إدارة المباريات بواقع 15 مباراة لكل منهم حتى إقامة مبارايتن من الجولة الـ27 قبل توقفها بجانب تمديد الجولات الثلاث المتبقية عقب وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.

ويتصدر الحكم محمد الهويش، المرفوض من قبل إدارة نادي الأهلي لإدارة مباريات فريقها، قائمة الحكام الأكثر احتسابا للأخطاء، حيث احتسب 486 خطأ، كما أنه أيضا، أكثر حكم احتسب ركلات جزاء (8 ركلات) في المباريات الـ15 التي قادها.

وكانت إدارة نادي الأهلي قد أصدرت بيانا صحفيا أعلنت خلاله عدم رغبتها في إسناد أي مباراة للفريق للحكم محمد الهويش، وذلك بعد المباراة التي انتهت بالتعادل أمام الهلال ضمن الجولة العاشرة للدوري، حيث ترى إدارة الأهلي أن الفريق خسر نقطتين مهمتين بسبب أخطاء تحكيمية من

الهويش.

وجاء تجديد هذا البيان بعد ظهور معلومات تفيد بأن الهويش هو من سيدير مباراة الأهلي أمام فريق أبها بالجولة الـ27 والتي تأجلت إلى يوم الأحد المقبل.

أما ثاني أكثر الحكام احتسابا للأخطاء، فهو الحكم ماجد الشمراني الذي أدار 15 مباراة، احتسب خلالها 397 خطأ، وأشهر 6 بطاقات حمراء، فيما احتسب ركلتي جزاء.

كما يدخل في المنافسة الحكم فيصل البلوي الذي احتسب خلال 15 مباراة أيضا، 367 خطأ، وأشهر بطاقات الحمراء 6 مرات، كما احتسب 5 ركلات جزاء.

ويعد الحكم فيصل البلوي هو أكثر حكم أشهر بطاقات صفراء، حيث أشهر 76 بطاقة صفراء في 15 مباراة بنسبة 5.9 بطاقات في المباراة الواحدة.

وعلى صعيد الحكام الأجانب، يظهر الحكم اليوناني أوفيدو هاتيغان كأكثر حكم أجنبي قاد مباريات في الدوري حتى الآن، بواقع 5 مباريات لم يحتسب خلالها أي ركلة جزاء، فيما أشهر بطاقتين حمراوين، و25 بطاقة صفراء.