تقارير: بكاري جاساما يقترب من إدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير صحفية إفريقية عن اقتراب الحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يأتي هذا بعدما أعلن النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في بيان عن خوض مباراة نهائي إفريقيا أمام الوداد المغربي أي كان ملعب المباراة، مشيراً إلى أنه لم يتم إبلاغه رسمياً بمكان المباراة حتى الآن من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وذكرت تقارير صحفية جنوب إفريقية أن بكاري جاساما يقترب من إدارة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، في ظل العلاقة الوثيقة التي تربطه مع فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الإفريقي "كاف".

اقرأ ايضاً| الأهلي يعلن عن 8 قرارات بشأن أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

وكان بكاري جاساما قد أثار جدلًا واسعًا بعدما رفض احتساب ركلة جزاء ضد فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي صاحب الأرض، في مباراة أمام نظيره أهلي طرابلس الليبي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف البث التليفزيوني ارتطام الكرة بيد مدافع أورلاندو بيراتس داخل منطقة الجزاء، وعلى الرغم من الرجوع إلى تقنية الـ VAR، فإن الحكم الجامبي رفض احتساب ركلة الجزاء.

يشار إلى أن "الكاف" أعلن إقامة مباراة نهائي دوري الأبطال الإفريقي في المغرب، في الـ 30 من مايو الجاري، في الوقت الذي تداولت فيه أنباء عن سعي الاتحاد الإفريقي لإقامة المواجهة النهائية على ملعب الأمير مولاي عبد الله بدلًا من ملعب محمد الخامس.

وكان الحكم الجامبي باكاري جاساما قد أدار مباراة الأهلي والوداد المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة عام 2017، والتي شهدت آنذاك ارتكابه لأخطاء تحكيمية حرمت الأحمر من حظوظه في التتويج باللقب.