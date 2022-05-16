بعد تعادل مانشستر سيتي.. ما هي فرص ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز؟

الشارقة - اميمة ياسر -

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وليفربول، وذلك بعد تعادل الاول مع مضيفه وست هام يونايتد بهدفين لمثلهما، في الجولة قبل الأخيرة من "البريميرليج".

وكان السيتي قد تعادل بنتيجة 2 - 2 مع وست هام ليفقد نقطتين ثمينتين في صراع حسم اللقب في صالحه، ليعطي ليفربول هدية ثمينة في تقليل الفارق لنقطة وحيدة.

ويحتل الفريق السماوي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 90 نقطة، بينما يأتي فريق ليفربول خلفه برصيد 86 نقطة، وله مباراة مؤجلة.

وليحقق "الريدز" لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فإن ليفربول أمام سيناريوهين:

الأول: ليفربول لديه مباراتين قبل النهاية، فعليه الفوز بمباراتيه، بشرط خسارة أو تعادل مانشستر سيتي في مباراته المتبقية أمام أستون فيلا.

الثاني: فوز ليفربول والتعادل في أخرى، بشرط خسارة مانشستر سيتي لمباراته الأخيرة أمام أستون فيلا بنتيجة تجعل فارق الأهداف في صالح ليفربول.

وفي حال تعادل ليفربول ومانشستر سيتي بالنقاط، فإن سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف، وهنا الأفضلية للأخير حتى الآن بفارق 7 أهداف، ويتفوق السيتي بعدد الأهداف المسجلة أيضا بواقع 96 هدفا مقابل 89 "للريدز".

ويتبقى لليفربول مواجهتان أمام ساثهامبتون وولفرهامبتون، الأولى يوم 17 مايو القادم، والثانية يوم 22، بينما سيواجه فريق مانشستر سيتي نظيره أستون فيلا يوم 22 مايو القادم على ملعب الإتحاد.