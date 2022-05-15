مانشستر سيتي ينجو من الهزيمة أمام وست هام وتوتنهام في المركز الرابع مؤقتاً

المنامة - ياسر ابراهيم - انتهت مباراة وست هام يونايتد ومانشستر سيتي بالتعادل 2-2 ضمن الجولة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

تقدّم وست هام بهدفين لجارود بوين (24 و45) قبل أن يقلّص مانشستر سيتي النتيجة عبر جاك غريليش (49) ويدرك التعادل عن طريق فلاديمير كوفال (69) بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا التعادل إلى 90 نقطة في الصدارة مبتعداً بفارق 4 نقاط عن ملاحقه ليفربول الذي يحل ضيفاً على ساوثهامبتون الأربعاء ضمن نفس المرحلة، ويكفي سيتي الفوز في الجولة الأخيرة على ضيفه أستون فيلا من أجل التتويج بلقب الدوري.

في المقابل تجمّد رصيد وست هام عند 56 نقطة في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى حقق توتنهام فوزاً ثميناً على ضيفه بيرنلي 1-صفر اليوم الأحد في الجولة 37 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل هاري كاين هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 45+8 في الشوط الأول.

ويحتل توتنهام المركز الرابع، المؤهل لدوري أبطال أوروبا، مؤقتاً برصيد 68 نقطة وبفارق نقطتين عن أرسنال الذي ينزل ضيفاَ غداً الإثنين على نيوكاسل يونايتد.

لتعد المعركة بأن تحسم في المرحلة الأخيرة من الموسم الأحد المقبل عندما يستقبل أرسنال فريق ايفرتون فيما يحل سبيرز على نوريتش.

من جهة أخرى، زاد توتنهام من محن بيرنلي الطامح للبقاء بين الكبار، فتجمد رصيده عند 34 نقطة من 36 مباراة في المركز السابع عشر، متأخراً بفارق نقطة عن ليدز يونايتد السابع عشر إثر تعادله على أرضه مع برايتون 1-1.

ولبيرنلي مباراة مؤجلة من المرحلة 18 يخوضها الخميس في ضيافة أستون فيلا قبل أن يختتم الموسم على أرضه ضد نيوكاسل.

وفاز ليستر سيتي على واتفورد الهابط 5-1، بفضل هدفين لكل من خايمي فاردي (22 و70) وهارفي بارنز (46 و86).

وكان جيمس ماديسون ادرك التعادل لليستر (18) رداً على هدف الافتتاح لواتفورد من البرازيلي جواو بدرو (6).

وتعادل أستون فيلا مع كريستال بالاس 1-1.

(وكالات)