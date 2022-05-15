استقبال بطل ووصيف »قفز الحواجز«

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وقدم الأمير محمد بن عبدالعزيز التهنئة للبطل ووصيفه، متمنيا لهما مزيدا من التميز والنجاحات المتواصلة في هذه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز في مكتبه أمس، بطل الدوري السعودي للفروسية لقفز الحواجز في الفئة الصغرى الفارس عبدالرحمن قحل، ووصيفه الفارس محمد عقيلي.وقدم الأمير محمد بن عبدالعزيز التهنئة للبطل ووصيفه، متمنيا لهما مزيدا من التميز والنجاحات المتواصلة في هذه الرياضة العربية الأصيلة.

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