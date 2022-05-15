7 منتخبات بشاطئية غرب آسيا بجازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية لكرة القدم الشاطئية للمنتخبات الأربعاء المقبل، وذلك على الملعب الرملي بشاطئ جازان الشمالي خلال الفترة من 18 إلى 23 مايو الحالي. ويشارك في البطولة 7 منتخبات موزعة على مجموعتين، حيث تضم المجموعة A منتخبات الإمارات والكويت ولبنان وعمان، فيما تضم المجموعة B منتخبات السعودية والبحرين وفلسطين. وتفتتح البطولة بلقاء منتخب الإمارات بمنتخب عمان، يليه لقاء منتخب الكويت بمنتخب لبنان، ويختتم اليوم الأول بلقاء المنتخب السعودي بالمنتخب الفلسطيني. وتفتتح البطولة بلقاء منتخب الإمارات بمنتخب عمان، يليه لقاء منتخب الكويت بمنتخب لبنان، ويختتم اليوم الأول بلقاء المنتخب السعودي بالمنتخب الفلسطيني.

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