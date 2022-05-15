ناد إسباني عينه على أغلى لاعب سعودي

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وتبقى لألميرا مباراتان في21 مايو أمام ألكوركون وفي 29 مايو أمام ليجانيس، ويطمح خلالهما لحسم صعوده مباشرة في ظل ملاحقته من قبل إيبار صاحب المركز الثاني برصيد 77 نقطة، وبلد الوليد الثالث برصيد 75 نقطة. وينتظر أن تبدأ خطوات انتقال الدوسري إما عن طريق الإعارة أو شراء المدة المتبقية من عقده الاحترافي الذي ينتهي بنهاية موسم 2025 بنهاية الموسم الحالي بعد أن جدد ناديه عقده قبل فترة وجيزة.وجدد الهلال عقد لاعبه لمدة 4 مواسم مقابل 52 مليون ريال بواقع 13 مليون ريال في الموسم الواحد ليصبح أغلى محلي في الدوري. وكان اللاعب خاض تجربة قصيرة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لمدة 6 أشهر في 2018 مع فياريال، حيث ظهر رسميا مع الفريق في الجولة الأخيرة من الدوري أمام ريال مدريد بعد أن دخل بديلا في الشوط الثاني.
واكتسب الدوسري من تجربة اللعب القصيرة في إسبانيا الكثير من المهارات والخبرات لينعكس ذلك على عطائه وأدائه مع فريقه الهلال وكذلك مع المنتخب الأول.
محطات من مشوار الدوسري
- بدأ مشواره مع الهلال أواخر عام 2011
- أسهم في حصول ناديه على بطولة الدوري السعودي 4 مرات
- حقق بطولة كأس الملك 3 مرات
- فاز بكأس ولي العهد 3 مرات
- فاز بدوري أبطال آسيا مرتين
- حقق كأس السوبر مرتين
- شارك في كأس العالم مرة عام 2018
- شارك في كأس العالم للأندية مرتين
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