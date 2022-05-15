شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز متنوعة للكاراتيه بالدورى العالمى فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق لاعبو منتخب الكاراتيه 3 مراكز متنوعة حتى الآن فى منافسات الدورى العالمى التي تقام بالمغرب وتختتم اليوم، حيث احتل محمود جابر المركز الخامس، وياسمين الهوارى المركز السابع، وآية هشام المركز السابع أيضا.

ونجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه فى التأهل لمباراة الميدالية البرونزية فى منافسات الدورى العالمى التى تقام بالمغرب، كما تأهل للبرونزية كل من حبيبة حلمى ومحمد رمضان لاعبا المنتخب أيضا.

وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كلا من: على الصاوى، كريم وليد، عمر أشرف، محمد أحمد، محمود جابر، طه طارق، يوسف عماد، عبد الله ممدوح، حازم أحمد، أحمد أيمن، محمد صلاح.

ومن اللاعبات فريال أشرف، أحلام حمدى، منة شعبان، ريم أحمد، ياسمين محمد ، حبيبة ماجد، ايه هشام، نهى عمرو، نورسين محمد ، جنى خميس ، دهب ياقوت.