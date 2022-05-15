شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتعادل مع إنبى 1/1 فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى إنبى الشوط الأول متعادلا مع المقاولون العرب بهدف لمثله فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تقدم جون إيبوكا لإنبى فى الدقيقة 22 قبل أن يتعادل المقاولون العرب عن طريق لاعبه محمود عبد العزيز من ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى..حراسة المرمى: محمود أبو السعود،خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروق كابور - حسن الشامي،خط الوسط: أحمد عفيفي - محمود عبد العزيز - كريم مصطفى - أحمد الشيمي - أمادو نياص،خط الهجوم: جون أوكلي.

بينما بدأ إنبى المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمود جاد،خط الدفاع: على فوزى، إبراهيم يحيى، محمد حامد، وخالد رضا،خط الوسط: صلاح ريكو، مصطفى دويدار، مصطفى شكشك، زياد كمال، ومصطفى شلبى،خط الهجوم: جون إيبوكا.

يدخل إنبى اللقاء في المركز الثامن على جدول الترتيب، بعدما خاض 17 مواجهة فاز خمس مرات وعادل في ثماني مواجهات وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكهم نفس العدد من الأهداف.

بينما يدخل المقاولون العرب اللقاء في المركز الـ14 في الدوري العام برصيد 17 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 18 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات، وتعادلوا في 8 لقاءات وخسروا مثلها، وأحرز لاعبو المقاولون 17 هدفًا واستقبلت شباكهم 21 هدفًا.